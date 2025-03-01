河南大叔戒煙口痕日日狂食瓜子　雌激素上升長出「少女胸」

戒煙初期，不少人會覺得渾身不對勁、嘴巴空虛，河南一名中年男子忍不住嗑起瓜子花生，天天能吃上1公斤，一陣子下來，竟發現胸部變大如少女，急忙求診。

據《大象新聞》報道，河南鄭州一名52歲王姓男子去年一月開始戒煙，因為嘴癢，每日狂吃至少1公斤的花生瓜子，得花十幾塊錢人民幣。起初是左側乳房長大，他以為是糖尿病手術的併發症，不以為意，沒想到，七、八個月之後，連右側乳房也開始異常增大，摸起來還有點腫脹疼痛。

「沒想到會這麼大」

眼見胸部異常「發育」，王先生這才慌了起來，隨即前往鄭州市中醫院掛號看診，接診醫師的為其安排超音波檢查，發現其右側乳房尺寸達到4.7x1.2厘米，讓王先生當場直呼「沒想到會這麼大」。

乳腺科副主任醫師林偉玲受訪表示，花生瓜子是高膽固醇食物，油脂含量很高，過量攝入會導致體內脂肪增加，同時裏面的芳香化酶可能在代謝過程中轉化為雌激素，而雌激素水平升高可能刺激男性乳腺組織增生。