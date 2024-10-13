河南夫妻吵架將仔女放23樓外冷氣機上　網民怒轟「瘋婦」(有片)

夫妻吵架，不應牽連子，更不應該將子女當作籌碼。內地網上日前流傳一段影片，河南一對夫妻吵架，妻子竟然將一對子女放在23樓高室外的冷氣機上，疑似威脅丈夫。事件引發大批網民狠批要將這對夫妻拉去坐監。
綜合《河北長城網》等內地媒體報道，上周四(10日)河南洛陽有網民發布影片，指對面樓夫妻一大早吵架，該妻子把兩個孩子放在23樓冷氣機上和丈夫較勁，女孩已經嚇哭，也不該孩子返回室內，影片顯示，兩個孩子坐在室外冷氣機上，雙腳懸空，女孩哭聲響徹四周，窗邊一名女子在室內，不住大動作的指手畫腳，期間室內有人影行過。目擊者指已立即報警，消防車等到場，孩子們就被救回室內。當地婦聯工作人員回應事件，指已經了解情況，孩子最終安全返回室內，警方亦介入事件，為保護兒童隱私後續不會公布具體細節。
網民震怒：自己怎麽不上去
事件曝光後引起大批網民震怒，紛紛留言狠批該名妻子「瘋婦」，怒喊「這女的應該刑事拘留」拘捕：「這女人真狠毒，萬一孩子掉下去怎麽辦」、「這種女的，因為跟男的吵架，把孩子放空調外機上，自己怎麽不上去，過不了就離(婚)，用孩子作為籌碼」「要死自己si(死)傷害孩子算甚麽本事」、「孩子跟著這樣的父母也真是受罪，人身安全都沒法保證」。