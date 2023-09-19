河南女網紅參加「電單車博覽會」　行經隧道彎處自撞路緣身亡

內地電單車女網紅「頭哥」，19日行經重慶一處隧道時，車輛在轉彎處撞上路緣，身受重傷，血肉模糊，緊急送醫後仍宣告不治。該名暱稱為「頭哥」的女網紅來自河南信陽，擁有雙細白長腿，去年才剛拿到電單車駕照，在影音平台上擁有破萬粉絲，根據網上曝光的行車紀錄器畫面，後方汽車拍下頭哥在快車道超車後切換車道，便駛入隧道，沒想到這畫面成為她的最後身影。重慶市警局交巡警總隊工作人員證實該事故屬實，騎士已經不幸離世，但並未進一步透露騎士身分。

頭哥正準備前往「電單車博覽會」

根據知情人士稱，頭哥當時正準備前往在重慶舉行的「摩托車博覽會」，出事的主因是車速過快，再加上隧道有一處轉彎，頭哥本來就對路況不熟悉，隧道內的燈光昏暗，視線範圍有限，才導致她在過彎時撞上了隧道中的路緣，釀成悲劇。從年初至今，內地已經傳出多宗電單車網紅身亡的意外，4月9日，20歲的「00後」寧夏網紅馬若松遭遇車禍身亡，他的抖音帳號有29.5萬粉絲關注，在當地頗有名氣，他在生前還曾參與拍攝了12期當地警方的反電信詐騙短片。4月13日早上，雲南昆明晉寧區環湖南路發生摩托車撞車事故，車上兩名年輕女子不幸身亡，知情人士透露，身亡的兩位女網紅，都是00後，一個21歲一個16歲。 兩人經常戴著有大蝴蝶結的頭盔，打扮可愛地拍攝騎車影片，所以很好辨認。警方也提醒，道路千萬條，安全第一條，騎士應遵守道路交通規範，不可拿自己的生命作為賭注。

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