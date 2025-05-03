河南女「糖上癮」汽水當水飲　酸中毒休克入ICU搶救

河南一名21歲女性，日前突然感覺喉嚨像被掐住，喘不過氣，還嘔吐不止，沒多久就休克昏迷，被緊急送往ICU。清醒後，醫生一問才知道，她平日都以汽水代替水，而且嗜甜如命，高糖水果及冰棒不離手，讓她體重暴增至115公斤，還確診「糖尿病酮症酸中毒」。 據《藍媒》視頻及《河南民生頻道》等內媒綜合報道，河南鄭州一名21歲的徐姓女子長期嗜甜如命，外送清單也清一色全是甜食。她受訪時表示：「上班上累了，我就點個奶茶啊，喝了就開心，不喝的就煩躁，就看誰都不順眼。」

糖尿病酮症酸中毒 近日她身體卻突然出現異狀，先是喝水就吐，吐了又渴，喝了又吐。就這樣持續了三四天，她以為是胃出問題，但沒就醫只去藥房買藥吃，症狀依舊沒有舒緩。 幾天後的晚上，她突然呼吸困難、心跳加速，隨後休克昏迷，被緊急送往加護病房，確診糖尿病酮症酸中毒。她說：「像就是被人捏緊喉嚨那種感覺，就喘不過氣，感覺要窒息了。結果晚上11點多的時候，家人幫我叫救護車。」 鄭州市中心醫院RICU主任醫師高延秋表示：「她到院時心率非常快，血壓也低，用着升壓藥，還插管，呼吸衰竭休克，嚴重的酸中毒。」