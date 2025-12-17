河南婦稱受詐捐逾兩億予迷信組織　今被控同謀並充公餘款

河南省清豐縣人民法院13日審理一宗罕見的「利用迷信破壞法律實施罪」案件，54歲的李文榮因向迷信組織捐獻2.1億多元人民幣（約2.32億港元）而成為被告。她在法庭上辯稱自己是受害者，遭自稱「鄔金多杰財寶法王」的王金閣詐騙。 《大河報》16日報道，李文榮原為遼寧盤錦一家醫院護士，後經營教育集團。2020年7月，她因身體不適、家庭不和而患有抑鬱症，經同事介紹認識了王金閣。王金閣自稱家族世代從軍、本人曾當警察且認識國家領導人，但警方調查發現這些都是虛構。王金閣實際為河南省濮陽市華龙區黃河河務局職工，2015年11月移民香港，現居澳洲，並無藏傳佛教求學經歷。

家庭不和而患有抑鬱症 檢方指控王金閣創立的「三會一部」組織，包括「澳洲佛教總會」、「中澳佛教協會」、「澳洲商會」和「澳洲國家宗教事務部」，冒用藏傳佛教名義，透過微信群、朋友圈、公眾號散布封建迷信言論，發展信徒371人，其中包括未成年人10人。該組織共吸金2.2億餘元人民幣（約2.43億港元），李文榮的供奉幾乎佔了全部金額。 王金閣為李文榮賜法名「蓮花嘉慧」，要求她在朋友圈轉發組織文章，並聲稱要為其家人在澳洲建佛堂、設壇城。李文榮表示，她被拉進「悉尼佛堂功德群」後，按指示將錢轉給同案被告，再由她們轉到指定帳戶。

主犯王金閣逃居國外 2024年3月，濮陽市公安局華龍區分局對組織成員集中抓捕，共9人被起訴，主犯王金閣逃居國外。目前已有4名被告人獲刑，其中李文榮將被擇期宣判，而留在國內的約1.1億元人民幣（約1.22億港元）資金，已在先前判決中被認定為贓款，依法沒收上交國庫。 中國民航大學法學院副教授陳文濤指出，構成「利用迷信破壞法律實施罪」需滿足兩個條件：疑犯需認識到所宣揚、利用的是迷信，且具備破壞法律、行政法規實施的故意；客觀上要造成國家法律秩序破壞的結果。內地裁判文書網顯示，2017年至2021年，因涉嫌該罪名進入刑事一審的僅有16宗。