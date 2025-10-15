河南學生左膝劇痛一個月確診骨癌 因跌倒骨折不得不截肢

隨後一個多月，樂樂持續出現膝蓋疼痛症狀，上樓梯時會突然不適。家人起初認為是成長痛或缺鈣，經常為他熬製骨湯補充營養。直到有天夜裡，母親被孩子的哭聲驚醒，發現樂樂蜷縮在床角，額頭冒著冷汗。樂樂形容像有針在骨頭裡，家人才意識到情況嚴重。

河南駐馬店一名17歲高三學生，原本正在為高考衝刺，卻因骨被迫休學治療。據了解，這名叫樂樂的學生在今年7月首次向母親反映左膝蓋疼痛，當時剛從籃球場回家，家人一度以為是運動過量所致。

經過多間醫院檢查後，醫生透過CT、核磁共振等檢查發現，樂樂左腿的骨癌病變範圍已達12厘米，原本均勻的骨組織被侵蝕得千瘡百孔。經過一段時間的化療和放療，樂樂的病情初步得到控制。

然而，就在病情好轉之際，樂樂搭乘三輪車時不慎摔倒，導致左腿骨折。醫生表示，意外使得整個大腿下段都被腫瘤污染，為了避免癌症復發和轉移的風險，不得不進行截肢手術。