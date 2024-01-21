河南小學13死大火疑涉電暖器使用不當　畢業生：睡覺時宿舍會上鎖

河南一寄宿制小學19日發生大火，造成13人罹難、1人受傷。警方初步懷疑起火原因為電暖器使用不當。該校畢業生透露，宿舍在晚上睡覺期間會被鎖起來，但校方未有回應。

住了14個3年級的男學生

綜合內媒報道，1月19日晚間，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。火勢約半小時被撲滅，事故造成13名學生罹難，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體徵穩定。目前涉事學校負責人已被控制。

目前官方尚未公布火災原因。不過，方城縣公安局一名警察向《財新網》透露，着火的是學校3樓一間男生宿舍，擺有上下鋪床，住了14個3年級的男學生，年齡介於9至10歲。由於孩子們還小，起火原因、當時宿舍門是否被鎖等具體情況都尚未查清，初步懷疑是電暖器使用不當導致起火。