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2024-01-21 15:45:25

河南小學13死大火疑涉電暖器使用不當　畢業生：睡覺時宿舍會上鎖

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河南小學13死大火疑涉電暖器使用不當　畢業生：睡覺時宿舍會上鎖

河南一寄宿制小學19日發生大火，造成13人罹難、1人受傷。警方初步懷疑起火原因為電暖器使用不當。該校畢業生透露，宿舍在晚上睡覺期間會被鎖起來，但校方未有回應。

住了14個3年級的男學生

綜合內媒報道，1月19日晚間，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。火勢約半小時被撲滅，事故造成13名學生罹難，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體徵穩定。目前涉事學校負責人已被控制。

目前官方尚未公布火災原因。不過，方城縣公安局一名警察向《財新網》透露，着火的是學校3樓一間男生宿舍，擺有上下鋪床，住了14個3年級的男學生，年齡介於9至10歲。由於孩子們還小，起火原因、當時宿舍門是否被鎖等具體情況都尚未查清，初步懷疑是電暖器使用不當導致起火。

涉事小學為私立寄宿制學校。（圖／翻攝《中新網》）

窗戶裝有鐵欄杆

《揚子晚報》報道指，一名自稱是該學校畢業生透露，學生晚上睡覺期間，宿舍是被鎖起來的，學校負責人並未對此做出回應。災後現場照片顯示，3樓其中一間寢室的窗戶被燒到焦黑，窗戶裝有鐵欄杆。如果是宿舍門被鎖住，等於鎖死唯一的逃生通道。

另據《界面新聞》報道，一位當地村民表示，涉事學校為私立寄宿制，約有5、600名學生，2周放一次假，剛好本周末不放假。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
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