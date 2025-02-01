河南已婚公職人員扮單身欺騙感情　被揭發後記大過

河南一名公務員隱瞞已婚身分，欺騙一名女子與之交往，還在工作時間約她去酒店開房3次，遭到懷疑後以不合適為由提出分手。受騙女子得知真相後向當地紀檢部門反映此事，該男子遭政務記大過處分。

據內媒《現代快報》近日報道，受騙的李小姐稱2021年9月透過網絡結識韓姓男子，後者自稱未婚並對她展開追求，口口聲聲非她不娶。

自稱從未談過戀愛

兩人見面次數很少，以網上聊天為主，韓男從未向她提起過家人，而令她更加奇怪的是，韓男和她聊天、見面基本上都是上班時間，就連3次一起去酒店開房，也選在上班時段。