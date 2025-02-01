河南已婚公職人員扮單身欺騙感情　被揭發後記大過

河南一名公務員隱瞞已婚身分，欺騙一名女子與之交往，還在工作時間約她去酒店開房3次，遭到懷疑後以不合適為由提出分手。受騙女子得知真相後向當地紀檢部門反映此事，該男子遭政務記大過處分。
據內媒《現代快報》近日報道，受騙的李小姐稱2021年9月透過網絡結識韓姓男子，後者自稱未婚並對她展開追求，口口聲聲非她不娶。
自稱從未談過戀愛
兩人見面次數很少，以網上聊天為主，韓男從未向她提起過家人，而令她更加奇怪的是，韓男和她聊天、見面基本上都是上班時間，就連3次一起去酒店開房，也選在上班時段。
交往2個月後，李小姐發現，韓男竟和她的一名女同事在社交媒體上聊得十分火熱，並對她女同事表示自己未婚單身，從來沒有談過戀愛。李小姐氣憤質問韓男是否是裝單身的人夫出來騙炮，對方矢口否認，並以李小姐對他不好、不合適等理由分手。
有一個7歲孩子
此後，李小姐偶然從別人口中得知，韓男早在2017年5月就已結婚，並且有一個7歲的孩子。這一驚人消息令李小姐十分崩潰，在證實消息屬實後，她於2024年4月到當地紀檢部門反映此事。韓男隨後因違反社會公序良俗，遭政務記大過處分。
據悉，韓男現為河南省鄭州市中原區城管局公職人員。當地紀檢部門在受訪時回應解釋，該處分是嚴格依照相關規定來執行的，不存在包庇情況。
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