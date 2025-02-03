河南戲院這電影一日上映99場　最高峰期5分鐘一場(有片)

農曆新年一向是電影上映的黃金檔期，河南鶴壁一間戲院上映電影《哪咤之魔童鬧海》(又稱《哪咤2》)的場次至少10分鐘一場，高峰期5分鐘一場，一天排了99場，引發網民熱議，更有人笑指：「這個排片間隔好像我起床的鬧鐘」。

綜合《瀟湘晨報》、《第一現場》等內地媒體報道，有網民1日表示，鶴壁一間戲院竟一日內排了88場《哪咤之魔童鬧海》，至少10分鐘一場，高峰期5分鐘一場，記者事後查詢燈塔專業版數據發現，涉事戲院為鶴壁銀興國際影城《哪咤之魔童鬧海》於今日(3日)的排片已從2日的一天88場，追加到一天99場，間隔為10分鐘或5分鐘一場。

