河南新娘被強行㩒頭與新郎對拜　化妝師：當地風俗能放鬆心情

近日一段令人咋舌的影片在內地網路上瘋傳！河南一對新人穿傳統服飾對拜，沒想到新娘突然遭人用力按頭，新娘頭上的珠釵都歪了，還是強忍不發火。據《白鹿視頻》報道，近日河南南陽舉行一場婚禮，奇特畫面讓大家都看傻了眼。只見穿大紅傳統服飾的新娘，在進行對拜儀式時，被一名神秘女子強行按頭行禮，突如其來的舉動讓新娘露出尷尬的笑容，頭上的珠釵也被按歪了。而第二拜，女子又做了一樣的動作，新娘有點不開心，但忍住沒發脾氣。

當地人：儀式可為新人帶來好運和幸福 事後新娘秘書張女士解釋，這是當地的一種習俗，因為從前新娘子害羞不好意思對拜，就有親朋好友幫忙「按頭」行禮；另有一說，在古代新娘夫妻面對新的生活會感到不安和焦慮，為了讓他們放鬆心情並且信任彼此，按頭儀式應運而生。當地人相信，這個儀式可以給新娘夫妻帶來好運和幸福。據《熱點新聞》報導，在按頭儀式中，通常由一位專門的「按頭師」來執行，她具備豐富的經驗和技巧，能夠摸清新娘夫妻頭部脈搏和能量。據當地人的說法，按頭師通過按摩和輕輕按壓，有助於平衡新娘夫妻的能量，並帶給他們好運。畫面在網路上瘋傳，許多網友覺得太誇張，說這不是按頭根本是㩒頭，力道實在差太多。而且這樣的舉動感覺很不文明，也容易破壞新娘髮型和妝容。有網友怒批「強行按頭之禮，根本是要女方服軟，讓她在婆家低人一等」、還有人說「她們自己都沒女兒嗎？怎能這樣欺負人」