河南景區徵「陽光帥氣大男孩」　3萬元月薪不求學歷(有片)

近日河南洛陽重渡溝風景區在官方粉專發出一則徵才公告，開出月薪3萬元人民幣(下同)，招聘「陽光帥哥NPC」，只要18至28歲、外型陽光帥氣、體力佳、拍照技術不錯，還得具備「社牛天花板」等級的社交能力：敢講、愛互動、能與陌生人輕鬆聊天。消息一出隨即在網上掀起熱烈討論。
綜合《大象新聞》等內地媒體報道，風景區公告以「月薪3萬尋找當代潘安」為題，強調不設學歷門檻，主要工作就是在園區內與遊客拍照互動、創造話題。重渡溝園方人員也證實這則招募資訊屬實，並表示目前已經收到大量應徵資料，除了素人帥哥踴躍報名，還有不少網紅默默投遞履歷。
網民：帥真的能當飯吃
消息傳出後，不少網民驚呼「帥真的能當飯吃」、「顏值就是生產力」，也有人認為這其實是為了炒話題、博取網路聲量。不過，這類「高顏值NPC」的徵才方式，近年來在中國觀光圈越來越常見。像是歡樂谷集團就曾在天津、深圳等地的園區公開徵求顏值擔當，男女皆可，只要擁有強烈鏡頭感與社交能力。河南亦不手軟，去年新鄉曾出動185位身穿漢服的帥哥在火車站迎賓；焦作雲台山與八里溝景區也安排身材精壯的古裝男演員拍攝宣傳片。洛陽龍門高鐵站甚至有身穿金甲的武士向遊客高喊：「神都洛陽恭迎公主殿下回城！」創造大量話題。