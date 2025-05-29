河南景區徵「陽光帥氣大男孩」　3萬元月薪不求學歷(有片)

近日河南洛陽重渡溝風景區在官方粉專發出一則徵才公告，開出月薪3萬元人民幣(下同)，招聘「陽光帥哥NPC」，只要18至28歲、外型陽光帥氣、體力佳、拍照技術不錯，還得具備「社牛天花板」等級的社交能力：敢講、愛互動、能與陌生人輕鬆聊天。消息一出隨即在網上掀起熱烈討論。

綜合《大象新聞》等內地媒體報道，風景區公告以「月薪3萬尋找當代潘安」為題，強調不設學歷門檻，主要工作就是在園區內與遊客拍照互動、創造話題。重渡溝園方人員也證實這則招募資訊屬實，並表示目前已經收到大量應徵資料，除了素人帥哥踴躍報名，還有不少網紅默默投遞履歷。