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中國
2022-07-11 11:20:00

河南村鎮銀行存戶維權遭圍困　爆暴力衝突

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大批銀行存戶昨日到中國人民銀行鄭州支行請願。(美聯社圖)

大批銀行存戶昨日到中國人民銀行鄭州支行請願。(美聯社圖)

早前，河南傳出多間村鎮銀行「爆雷」事件，大批存戶的存款被騙取，當局更利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，將存戶的健康碼變成「紅碼」，事件持續發酵，昨日網上傳出有近3,000名來自全國各地的銀行存戶到鄭州維權，但被警察圍困在中國人民銀行鄭州支行外，當中有身穿白衣的人士組成人鏈，阻止抗議民眾，爆發衝突。

據報道及網上圖片顯示，大批銀行存戶昨日清晨約5時去到中國人民銀行鄭州支行外維權請願，部分人士起「反對河南省政府」及「警察暴力」的橫額，以及高叫口號抗議，其後有疑似身穿制服的警員到場，部分身穿白衣人士組成人鏈，阻止抗議民眾，繼而與抗議民眾發生衝突。

有白衣人士對男子起飛腳

網上影片看到，有白衣人士對一名男子暴力拉走，期間起飛腳踢向該名男子，亦有女子被拖落梯級。據報道，一名參與維權的存戶表示，他們被巴士載走，並被迫簽署文件，保證不再聚集。

大批銀行存戶昨日到中國人民銀行鄭州支行請願。(美聯社圖) 大批銀行存戶昨日到中國人民銀行鄭州支行請願。(美聯社圖) 當地有警方及身穿白衣人士到場。(美聯社圖) 大派身穿制服的警員及白衣人士到場。(網上截圖)

網民：是黑社會嗎？

事件在網上引起熱議，有網民表示：「誰能相信在中國河南，暴力對方(待)儲戶」，亦有人質疑「跑過來的是黑社會嗎」，直言「好恐怖」；至於河南許昌巿警方表示，再拘捕一批村鎮銀行案的疑犯，涉嫌以關聯持股、交叉持股、增資擴股以及操控銀行高層等手段，控制多間村鎮銀行，推銷金融產品，並以虛假貸款等方式非法轉移資金及刪改數據。

在上月，有存戶發現自己的健康碼突然變成「紅碼」，無法到鄭州維權，其後5名鄭州官員其後被處分。

有身穿白衣的人士組成人鏈。(網上截圖) 有白衣人士對一名男子起飛腳。(網片截圖) 有白衣人士疑似持拐杖攻擊現場民眾。 有女子被拖落梯級。 事件在網上引起熱議。
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