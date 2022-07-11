河南村鎮銀行存戶維權遭圍困　爆暴力衝突

早前，河南傳出多間村鎮銀行「爆雷」事件，大批存戶的存款被騙取，當局更利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，將存戶的健康碼變成「紅碼」，事件持續發酵，昨日網上傳出有近3,000名來自全國各地的銀行存戶到鄭州維權，但被警察圍困在中國人民銀行鄭州支行外，當中有身穿白衣的人士組成人鏈，阻止抗議民眾，爆發衝突。

據報道及網上圖片顯示，大批銀行存戶昨日清晨約5時去到中國人民銀行鄭州支行外維權請願，部分人士舉起「反對河南省政府」及「警察暴力」的橫額，以及高叫口號抗議，其後有疑似身穿制服的警員到場，部分身穿白衣人士組成人鏈，阻止抗議民眾，繼而與抗議民眾發生衝突。

有白衣人士對男子起飛腳

網上影片看到，有白衣人士對一名男子暴力拉走，期間起飛腳踢向該名男子，亦有女子被拖落梯級。據報道，一名參與維權的存戶表示，他們被巴士載走，並被迫簽署文件，保證不再聚集。