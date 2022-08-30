河南村鎮銀行案｜警方拘捕234人：追贓挽損工作取得重大進展

許昌市公安局的通報提到，經進一步調查發現，以呂奕為首的犯罪集團，非法控制禹州新民生等4家村鎮銀行，涉嫌實施系列嚴重犯罪，包括在正常存款利息之外，用非法獲取的部分資金，以年化收益13%至18%「貼息」標準為誘餌吸攬資金，而該「貼息」經資金掮客層層盤剝後，被部分大額資金客戶獲取。調查工作正「縱深推進」。

受影響客戶本金墊付工作繼續 最高50萬元

河南銀保監局及河南地方金融監管局則表示，今日上午起，對在涉事4家村鎮銀行中單家單人本金40萬至50萬元人民幣(下同)的帳外業務客戶展開墊付工作，50萬元以上則按50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追索情況依法依規處理。

內地銀保監會相關部門負責人曾於本月12日透露，截至11日晚，累計墊付43.6萬戶、180.4億元，客戶、資金墊付率分別為69.6%、66%，進展總體順利。

涉案犯罪集團首腦未歸案

4家問題村鎮銀行分別為禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行。呂奕被指以入股、控股等方式，控制多家城市商業銀行、農村商業銀行及村鎮銀行，再用相關股份抵押貸款套現，同時以高息吸引客戶網上開戶存款。

今年4月，涉事4家村鎮銀行突然關閉網上取款渠道，大量外地客戶無法透過網上銀行提取存款，才揭開這宗非法吸金大案，有指近40萬戶的400億人民幣存款「憑空消失」。呂奕據傳早在今年初逃至美國，暫未有已歸案的消息。