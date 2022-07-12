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2022-07-12 12:01:34

河南村鎮銀行｜「白衣人」團體打存戶惹熱議　官方翌日為5萬元以下存戶墊付本金

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河南村鎮銀行白衣人團體打民眾事件持續發酵。

河南村鎮銀行白衣人團體打民眾事件持續發酵。(左：美聯社；右上下：網上截圖)

河南村大批存戶維權，遭當地警察及身穿白衣人士圍困，繼而發生衝突事件持續在內地社交平台發酵。河南銀保監局、河南省地方金融監管局昨日(11日)公，對4間村行，帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作，本周五(15日)開始首批墊付，墊付對象單家機構單人合金額5萬元人民幣或以下的客戶。該4間村銀行包括禹州新民生村銀行、上蔡惠民村銀行、柘城黃淮村銀行，以及開封新東方村

公告指，墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施，單家機構單人合金額5萬元以上的將陸續墊付，相關安排將另行公告，惟暫不墊付由額外渠道獲取高息，或涉嫌違法和犯罪的資金。

網民：還墊付，真

對於官方5萬元以下存戶墊付本金的做法，有內地網民在微博留言指，存款「本來就是別人的，還墊付，！」並質疑儲戶的錢進了哪裡去，要求當局追責，同時就事件中的打人事件，促請相關部門依法嚴懲。

有內地網民表示，存款「本來就是別人的，還墊付，真無耻！」。(微博截圖) 河南銀保監局、河南省地方金融監管局宣布，對4間村鎮銀行5萬元以下存戶墊付本金。(網上截圖) 有網民指，要對白衣人打人事件追究相關責任人。(微博截圖)

近日河南村銀行「爆雷」事持續發酵，並在周日(10日)發生疑似警民衝突。有網片顯示，約3,000名來自全國各地的銀行存戶到鄭州維，其後遭身穿制服的警察及白衣人士包圍，有白衣人士手持疑似拐杖襲擊在場民眾，亦有白衣人士對一名男子拳打腳踢，更有女子被拖落梯級。

網友促追究「白衣人」打人

事件惹來內地網民熱議，有網民就今次官方5萬元以下存戶墊付本金工作表示，「對白衣人打人事件追究相關責任人，把我們發聲的權還給我們，全網封關鍵詞算什？」調言自由寫在中國憲法裡，維權群眾示威行受到法律保護。

大批銀行存戶周日到中國人民銀行鄭州支行請願。(美聯社圖) 大派疑似身穿制服的警員及白衣人士到場。(網上截圖) 「白衣人」團體衝入人群。(網片截圖) 有白衣人士對一名男子起飛腳。(網片截圖) 有女子被拖落梯級。 有白衣人士疑似持拐杖攻擊現場民眾。
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