河南村鎮銀行｜「白衣人」團體打存戶惹熱議　官方翌日為5萬元以下存戶墊付本金

河南村鎮銀行大批存戶維權，遭當地警察及身穿白衣人士圍困，繼而發生衝突事件持續在內地社交平台發酵。河南銀保監局、河南省地方金融監管局昨日(11日)公布，對4間村鎮銀行，帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作，本周五(15日)開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元人民幣或以下的客戶。該4間村鎮銀行包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行，以及開封新東方村鎮銀行。
公告指，墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施，單家機構單人合併金額5萬元以上的將陸續墊付，相關安排將另行公告，惟暫不墊付由額外渠道獲取高息，或涉嫌違法和犯罪的資金。
網民：還墊付，真無耻
對於官方為5萬元以下存戶墊付本金的做法，有內地網民在微博留言指，存款「本來就是別人的，還墊付，真無耻！」並質疑儲戶的錢進了哪裡去，要求當局追責，同時就事件中的打人事件，促請相關部門依法嚴懲。
近日河南村鎮銀行「爆雷」事件持續發酵，並在周日(10日)發生疑似警民衝突。有網片顯示，約3,000名來自全國各地的銀行存戶到鄭州維權，其後遭身穿制服的警察及白衣人士包圍，有白衣人士手持疑似拐杖襲擊在場民眾，亦有白衣人士對一名男子拳打腳踢，更有女子被拖落梯級。
網友促追究「白衣人」打人
事件惹來內地網民熱議，有網民就今次官方為5萬元以下存戶墊付本金工作表示，「對白衣人打人事件追究相關責任人，把我們發聲的權利還給我們，全網封關鍵詞算什麼？」強調言論自由寫在中國《憲法》裡，維權群眾示威遊行受到法律保護。