河南村鎮銀行｜「白衣人」團體打存戶惹熱議　官方翌日為5萬元以下存戶墊付本金

河南村鎮銀行白衣人團體打民眾事件持續發酵。(左：美聯社；右上下：網上截圖)

河南村鎮銀行大批存戶維權，遭當地警察及身穿白衣人士圍困，繼而發生衝突事件持續在內地社交平台發酵。河南銀保監局、河南省地方金融監管局昨日(11日)公布，對4間村鎮銀行，帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作，本周五(15日)開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元人民幣或以下的客戶。該4間村鎮銀行包括禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行，以及開封新東方村鎮銀行。

公告指，墊付工作由河南省農村信用社聯合社代理組織實施，單家機構單人合併金額5萬元以上的將陸續墊付，相關安排將另行公告，惟暫不墊付由額外渠道獲取高息，或涉嫌違法和犯罪的資金。

網民： 還墊付，真 無 耻

對於官方為5萬元以下存戶墊付本金的做法，有內地網民在微博留言指，存款「本來就是別人的，還墊付，真無耻！」並質疑儲戶的錢進了哪裡去，要求當局追責，同時就事件中的打人事件，促請相關部門依法嚴懲。