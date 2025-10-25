河南漢離婚後一湊七崩潰求復合　前妻：趕走我還打一頓

河南新密一名人夫希望妻子辭職，和自己一起做生意遭拒，憤而提出離婚，7名子女由男方撫養。不料4個月後心力交瘁，向媒體求助盼能和前妻復合，卻再度遭到閉門羹。

據河南民生頻道節目「小莉幫忙」報道，李先生近日向記者表示，他和妻子結婚15年育有2兒5女。雖然家裏住起來有些擁擠，但是一家人的日子過得十分幸福。直到今年6月份，李先生想和朋友共同開了一家酒店，希望妻子辭掉現在的工作跟着自己幹，但遭到拒絕，夫妻倆因此起了衝突。

「孩子沒有媽媽也不是一個家」

後來又遇酒店經營不順，夫妻倆衝突就愈發加深，一氣之下李先生提出了離婚，並協商7個孩子由李先生撫養。妻子走後，李先生感到十分後悔：「孩子沒有媽媽也不是一個家，半夜老哭着找媽媽，父母年紀也大了，身體不好也沒人照顧」。

如今，李先生「1打7」一方面在生活上照顧家人有心無力，另一方面也想着和妻子還有感情，自己已經認識了錯誤，希望能得到她的原諒：「喝了酒頭腦一熱，加上生活的壓力，沒想那麼多，有時候回想一下，她給我生了七個孩子，她也很苦」。李先生後悔表示：「以前我倆也是特別恩愛的，現在一回家見不到人，心裡很酸，我真的知道我錯了。」

對此，李先生前妻于女士表示：「我離婚我不後悔，過好過壞那是我的事！我不復婚，也不會回去，好聚好散。」