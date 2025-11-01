河南男驚揭妻兒三人遇害　疑兇竟是「從小玩到大的兄弟」

河南省鄭州市中牟縣驚傳一宗恐怖滅門案，一名男子的妻子與2名年幼子女共3人，遭人殘忍殺害，而兇手竟是他從小一起長大的好友，對方疑似偷配他家的鑰匙，入室竊盜殺人。

以「有事忙不開」為由推脫

綜合內媒報道，梁姓男子哽咽地說，今年7月25日深夜，他像往常一樣與妻子通話結束，隔天起床照例發了訊息，豈料遲遲等不到妻子回覆，讓他感到非常奇怪，於是拜託最要好的崔姓友人去看看，「他是我從小玩到大的兄弟」。

但出乎意料的是，崔男卻以「有事忙不開」為由推脫，梁男無奈之下，聯繫母親和岳父母去查看，未料打開房門時，眼前的景象讓所有人崩潰，30歲的妻子、8歲半的兒子與7歲的女兒，均被殺害。