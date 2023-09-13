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2023-09-13 11:44:43

河南辦大學生精液品質比賽 最多半年捐20次 最高獎金竟高達？

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河南辦大學生精液品質比賽最高獎金$6550！ 最多半年捐20次

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近日中國河南省人類精子庫官方平臺發佈消息稱，針對鄭州在校大學生舉行為期50天的「精液品質比拼」，從濃度、活力、精液量、精子畸形率最低、綜合最強等方面評選出最強「精」英，最高可獲得補貼獎金6100元人民幣（約6550港元）。

「捐精補貼」有詳細說明，最高可獲得6100元人民幣。 捐精公告表示，至少半年內捐獻5次，最多半年內捐獻20次即可，每次捐獻過程30分鐘內可以完成，每次捐獻當天拿現金。

公告表示，至少半年內捐獻5次，最多半年內捐獻20次即可，每次捐獻過程30分鐘內可以完成，每次捐獻當天拿現金。

另外，對「捐精補貼」也有詳細說明，初篩者可獲得交通費50元人民幣（約53港元），同時免費提供精子質量檢測，價值125元人民幣（約134港元）；檢測合格後正式捐精一次200元人民幣（約215港元），可捐20次，合計4000元人民幣（約4296港元）；完成捐精額外獎勵2100元人民幣（約2255港元）。

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據《九派新聞》報導，一名相關工作人員表示之所以採用此比賽形式，是想號召大學生來捐，因為大學生精液品質較好，且需要捐贈者長期生活在鄭州。比賽後，會匿名以資料形式公佈結果。該工作人員又稱，每天的名額都有限制，建議捐贈者來之前提前預約。

捐精新聞曝光後，隨之登上微博熱搜，網友紛紛發表評論，「選種豬的感覺」、「第一名必須全國通報」、「我可以贊助獎金嗎？但是要告訴我贊助了」、「誰看來國家真的很缺寶寶」，還有人「建議辦職業聯賽，城市組隊互相比拼」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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