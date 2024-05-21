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中國
2024-05-21 10:51:00

河南辦諸葛亮仙逝1790周年座談會　被批形式主義巧立名目

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三國蜀相諸葛亮躬耕地河南省南陽市，於本月舉辦了一場名為「紀念諸葛亮仙逝1790周年」的座談會(網上圖片)

三國蜀相諸葛亮躬耕地河南省南陽市，於本月舉辦了一場名為「紀念諸葛亮仙逝1790周年」的座談會(網上圖片)

三國蜀相諸葛亮躬耕地河南省南陽市本月舉辦一場名為「紀念諸葛亮仙逝1790周年」的座談會，參加者有來自諸葛亮出生地山東臨沂、躬耕地河南南陽，以及長眠地陝西漢中的「三省三地」專家學者，共聚一堂展開學術研討。消息在網上引發熱議，有網民質疑如此形式主義的紀念活動是浪費金錢，批評巧立名目，質疑經費來源。亦有人認為一般逢整數對歷史人物紀念，如果今年是諸葛亮仙逝1800周年，舉辦紀念活動也不會被嘲諷，「怎麼不給孫悟空也辦一個？」。

網民質疑經費來源 嘲諷「怎麼不給孫悟空也辦一個？」

報道指，座談會由南陽市社會科學界聯合會、南陽文物保護研究院、南陽諸葛亮研究會主辦，南陽臥龍崗文化園協辦。圍繞座談會主題「諸葛亮文化的內涵底蘊和時代價值」，與會者分別從諸葛亮生平事迹、勤政為民、廉潔奉公、後世影響及當代價值等不同角度，展開深入交流和探討。會後，專家學者還對南陽臥龍崗、諸葛草廬、武侯祠等諸葛遺蹟進行了實地考察。諸葛亮，字孔明，號臥龍，是三國時期蜀漢丞相，著名政治家、軍事家和思想家，著有《出師表》、《誡子書》等。

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宣傳當地歷史文化 做好文旅融合

活動主辦方之一的奉節縣文化旅遊委主任潘萬山在接受訪問時表示，座談會發起目的更多是通過對歷史事件的發掘，宣傳當地深厚的歷史文化，通過一系列話題、實踐、研討等，將奉節縣深厚的文旅資源推廣出去，做好文旅融合。南陽市社科聯工作人員表示活動經費來自另一主辦方，其性質為民間社會團體。「鞠躬盡瘁這些奉獻精神，是需要宣揚傳承的文化精神，肯定是有意義的。」
 

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