河南鄭州打地機瘋狂原地畫圈釀1死 肇事男子被警方擊斃

河南鄭州惠濟區一處路口昨晚9時許突然有打地機不斷原地轉圈，機頭在路面刮出陣陣火花，又擊中周邊多輛汽車，致車輛多次「翻跟斗」嚴重損毀。操作打地機的男子與警方對峙約1小時後被開槍擊斃，一名在事發初期勸阻肇事男子的工人被機頭擊中身亡。

附近工人：肇事男子很癲狂

內地傳媒報道，多名圍觀民眾及知情人士指出，事發前該部未拔匙的打地機停在一個地盤附近，一名男子突然衝向打地機，爬入駕駛室，打地機隨即不斷「原地畫圈」。地盤一名工人見狀，急忙上前制止，但男子沒有理會，工人隨即被機頭擊中身亡，接著多輛汽車也被機頭擊中。

警方接報迅速到場，疏散附近民眾，並以多種方法勸阻、制止肇事男子，但都沒有效果，最終在當晚10時許開槍將肇事男子擊斃，瘋狂旋轉的打地機終於停下。有地盤工人表示，「肇事男子不知道從哪來的，行為很癲狂，現場已經死了一人，多輛車損毀，民警擊斃他是為了防止事態惡化」。警方正在調查肇事男子身份及犯案目的。