河南銀保監局前副局長李煥亭被查 曾主管村鎮銀行市場准入

河南村鎮銀行事件有新進展，中紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、河南省監察委員會昨表示，河南銀保監局一級巡視員李煥亭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

60歲的李煥亭1998年起在河南省金融監管部門工作，2003年進入河南銀保監局，2006年成為該局監察室主任、紀委副書記、紀委辦公室主任、銀行協會專職副會長，2012年起出任該局農村中小金融機構監管二處處長、副局長等職位，至2020年5月調任該局一級巡視員。

河南銀保監局農村中小金融機構監管二處，主要負責管轄範圍內村鎮銀行、農村資金互助社等新型農村金融機構的市場准入、非現場監管及現場檢查工作。

另一監管河南農村金融機構官員3月落馬

在落馬前半個月，即本月11日，李煥亭還曾公開亮相，到中國農業發展銀行河南省分行參加一場調研。今年3月，河南銀保監局城市商業銀行監管處一級調研員亢志剛被查，而亢志剛曾任許昌銀監分局黨委書記、局長，河南銀監局農村中小金融機構監管一處處長，河南銀保監局農村中小銀行機構監管處處長等。

河南村鎮銀行第二批墊付展開 有人5分鐘順利收錢

另外，河南4家涉事村鎮銀行今起展開第二批墊付工作，內地傳媒報道，有廣東客戶今早9時成功遞交申請後，15分鐘就收到6.4萬元(人民幣，下同)本金，甚至有客戶5分鐘就收到5.5萬元；亦有受影響客戶表示，在涉事禹州新民生村鎮銀行及柘城黃淮村鎮銀行都有存款，均在今次第二批墊付範圍內，提交申請後半小時就收到總共15萬元本金，「沒有卡殼，沒想到這次這麼順利」。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局上周四宣布，自本月25日(今日)起，對涉事4家村鎮銀行「禹州新民生村鎮銀行」、「上蔡惠民村鎮銀行」、「柘城黃淮村鎮銀行」、「開封新東方村鎮銀行」的帳外業務客戶本金展開第二批墊付，墊付對象為單一銀行單人總金額10萬元或以下的客戶。