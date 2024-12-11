河南銀行董事長被查 房產被拍賣 1億北京豪宅萬柳書院曝光

《紅星新聞》報道，這名被查的老董是河南省伊川農村商業銀行前董事長康鳳立，他曾任職伊川農村信用聯社副主任，該社改制後成為伊川農商銀行，他擔任黨委書記、董事長等職。今年10月30日當地紀委監委網站發布消息披露，指康鳳立涉嫌嚴重違紀違法，遭到調查。

河南省伊川縣一名銀行董事長康鳳立日前被查，他名下多處房地產遭司法拍賣。其中一間是北京知名豪宅「萬柳書院」，這處豪宅外觀低調大氣，建材運自歐洲，吸引不少達官貴人居住，拍價估計逼近1.12億人民幣（約1.2億港元）。

康鳳立7間房地產被司法拍賣

報道指出，康鳳立被查後，名下7間房地產遭到司法拍賣，且至少兩間是位於北京的豪宅，其中一處是「北京壹號院」，這豪宅在12月7日被拍賣，經過28次出價，最終拍賣價格為4418萬人民幣（約4732萬港元）。

至於被拍賣的另一間豪宅更引人關注，是北京「萬柳書院」，將在12月19日被拍賣，根據拍賣資料顯示，這豪宅約140坪，底價7856.5萬人民幣，預估拍定價格可望達到1.12億人民幣（約1.2億港元），令人咋舌。