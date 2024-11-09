河南開封辦夜騎活動吸引上萬學生　景區凌晨開放兼免費

河南省鄭州市大學生近日發起「夜襲開封」行動，上萬名大學生騎共享自行車，在晚間一路騎到開封市，場面蔚為壯觀，不過當地官方9日網上呼籲，大批自行車阻礙交通也有安全疑慮，籲學生謹慎為之。
每人租用共享自行車
綜合內媒報道，這場行動的口號是「青春沒有售價，夜騎開封拿下」，近日在網上爆紅，許多大學生響應行動，從鄭州市金水區出發，每人租用共享自行車，沿鄭開大道一路向東，騎到50公里外的開封市，隔天再搭火車返回鄭州。
開封市獲悉後立即拍板，當地多處風景區一律免收門票，迎接這些大學生，包括清明上河園、開封城牆景區、大相國寺等，其中清明上河園、萬歲山武俠城還首度宣布凌晨就開放。
把自行車拋在路中間
不過隨着活動越演越烈，逐漸衍生許多問題，有學生騎到半路，就把自行車拋在路中間，造成清理負擔，還有路段被自行車塞得動彈不得，造成交通大打結，不少司機氣得抱怨連連。
開封市政府9日透過網上不斷呼籲，希望大學生不要成堆騎單車，不但造成交通堵塞，也形成安全顧慮。事件引發網友討論，有網友忍不住稱：「事情發展到今天，有點變味了。」還有人說：「你們夜裏通宵不睡，別人為了你們的安全也要加班。」也有人緩頰：「大學生熱情值得鼓勵，但不能太自私。」
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