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2024-11-28 11:06:00

河南雜技員因吊繩斷裂高空墜地 多處骨折大難不死（有片）

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河南雜技員因吊繩斷裂高空墜地 多處骨折大難不死（有片）

河南雜技員因吊繩斷裂高空墜地 多處骨折大難不死（有片）

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河南商丘一名雜技員張凱日前高空表演時，吊繩突然斷裂，他從數米高半空重重跌落地，意外全程都在張凱手機直播，有上千名觀眾透過直播片目睹意外現場。

網傳影片中，涉事雜技員張凱兩手各抓一條吊繩，由吊車吊上數米空中，展現驚人臂力與腰力，隨後上演高速前翻旋轉，就在轉了7秒約9圈後，繩子突然斷裂，人從半空重摔在地上發出巨響。

雜技員張凱在自我介紹位置，稱「2023年4月15日一場意外讓我失去了最愛的人」，相信是指其妻子因意外去世。 雜技員張凱日前出現意外，直播畫面因而停止。

據《瀟湘晨報》報道，該宗意外發生在11月25日晚上11時多，事發時雜技員張凱正用自己手機直播表演，摔落過程被直播間上千名觀眾看到，有人將其意外影片，發到社交平台引發關注。

千人直播見證意外現場

記者昨日聯繫上發布影片的博主，他表示自己是河南商丘永城人，與張凱是「老鄉」，她在直播間目睹張凱摔落，「不止我看到了，當時直播間有上千人」。該博主稱關注張凱已經好幾年，估計事發地點應該在永城市或者周邊區域。

據悉，張凱的妻子在去年4月15日的一場高空雜技表演中意外去世，張凱個人帳號中自我介紹中寫著「2023年4月15日一場意外，讓我失去了最愛的人」，在他發布的多條影片中，有他和自己的兩個孩子思念妻子（母親）的相關內容。

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其妻去年高空雜技表演身亡

上述博主表示，去年4月表演時，張凱與妻子一同表演高空雜技，當時妻子雙手攬住丈夫頸部，疑因現場太大風，加上一時跣手，她從高空中墜落，送院後不治。不少粉絲在影片評論區留言「剛才在看直播，表演途中，聽到別人說打120，然後突然就停止直播了」、「說過以後不幹這行了，怎麼又去幹了」、「張凱玩雜技繩子又斷了，直接摔下來了，不過沒有生命危險」。據張凱官方帳號消息，稱已脫離危險期。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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