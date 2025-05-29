河南102歲人瑞墜樓   商戶街坊急中生智救援(有片)

河南省駐馬店市一名102歲女人瑞錯把三樓窗戶當成了門欲爬出，半個身子懸於半空。樓下商戶及街坊十多人發現後扯出店內草坪地毯搭建「生命毯」，眾人合力將她接住。(影片截圖)

內地傳媒報道，河南省駐馬店市周二(27日)有一名102歲女人瑞，錯把三樓窗戶當成了門欲爬出，半個身子懸於半空。千鈞一發之際，樓下商戶及街坊十多人發現後扯出店內草坪地毯搭建「生命毯」，眾人合力將她接住。經醫院檢查後，人瑞除了些許刮傷外身體並無大礙，已被家人接回家中休養。

事發早上8時左右，駐馬店西平縣柏城大道一商鋪三樓窗口處，一名人瑞懸掛在半空。眼看老人已經體力不支將墜樓，發現這驚險一幕的路人和附近商戶迅速報警求助。其中一名店主急中生智，立即組織大家拉開塑料草皮地毯，以備意外之時接住人瑞。十多人圍攏起來拉開地毯。突然，堅持不住的人瑞失手墜地，期間撞到一樓商鋪牌匾，所幸被穩穩接住。

救人者馬先生表示人瑞102歲了，時而清醒時而糊塗，當時她錯把三樓窗戶當成了門，欲爬出時發生此事。當時有商戶及街坊十多人幫忙拉住地毯，將老人接住後，大家舒一口氣，當時也沒想別的，就想救人。馬先生表示：「剛好拽好，她就掉下來了，晚個幾秒鐘，我估計都懸了。」參與救援的陳女士回憶道：「當時手都在抖，根本握不住地墊邊緣，但一想到樓上是和自家老人一般年紀的生命，也得撐住。」

人瑞無大礙 已接回家中休養

隨後人瑞親屬將其送往醫院，馬先生稱及後人瑞來店裡感謝，還給店主送了禮品，其稱，人瑞經檢查無大礙，僅手臂上劃了道口子，已被家人接回家中休養。