河南14歲女遭體罰昏迷送院亡　揭魔鬼教官另涉猥褻學員(有片)

內地有媒體於月初報道河南省中牟縣「柯貞素質拓展營」存在有教官體罰學生、性侵多名未成年人等情況。同日，中牟縣委宣傳部通報，兩名涉事教官已被依法采取刑事強制措施，涉事公司已關停，正在依法取缔。至27日淩晨，該事件中遭體罰虐待致昏迷的14歲少女的父親告訴記者，女兒已不幸去世。
綜合《新京報我們視頻》、《瀟湘晨報》等內地體報道，有家屬早前發文，指他們於6月27日把14歲女兒交給「柯貞素質教育學校」訓練，學校不允許家長和孩子聯絡，老師發來的照片裡，女兒都是好端端，直至女兒於8月28日被送入院，學校才通知家屬，女兒已經遍體鱗傷，並得知女兒曾寄出3封信回家，惟家人一直沒有收到，相信全被校方截去。家屬又指，女兒學校的同學告訴他，女教官甚至讓女兒脫光衣服在地上爬。家屬指，女兒遭受教官體罰，「頭發綁在柱子上打頭、拖進太陽下暴曬……」、「她現在還在昏迷中。現在神志不清，眼睛看不到」。少女其後一直留院，至26日晚搶救無效死亡，死亡原因為腦部受創的問題，少女的父親表明，將聯合其他受害孩子家長，刑事起訴該教育學校的公司，讓相關責任人接受法律的制裁。
網民：孩子不是犯了滔天大罪 別送到這種地方
此前中牟官方4日通報，經查，少女在河南柯貞拓展服務有限責任公司參加體能訓練時，教官吳某對其進行罰站、拖拽等體罰行為，造成她身體輕微損傷。關於另一名馬某遭教官猥褻一事，經查，河南柯貞拓展服務有限責任公司靳某利用教官身份猥褻學員。吳某、靳某已被采取刑事強制措施，案件正在辦理。涉事公司已關停，正依法取締。
事件令不少網民感到震驚，引發熱議：「父母怎麽想的，怎麽狠心讓孩子去這種機構」、「不要把孩子送到這種地方，孩子又不是犯了甚麽滔天大罪」、「痛心，心痛！必須嚴懲責任人！」、「還說是體罰？這不就是命案嘛！」，亦有人希望事件「喚醒更多家長的警惕，喚醒這些無良機構和教官失去的良心！」