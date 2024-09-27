河南14歲女遭體罰昏迷送院亡　揭魔鬼教官另涉猥褻學員(有片)

內地有媒體於月初報道河南省中牟縣「柯貞素質拓展營」存在有教官體罰學生、性侵多名未成年人等情況。同日，中牟縣委宣傳部通報，兩名涉事教官已被依法采取刑事強制措施，涉事公司已關停，正在依法取缔。至27日淩晨，該事件中遭體罰虐待致昏迷的14歲少女的父親告訴記者，女兒已不幸去世。

綜合《新京報我們視頻》、《瀟湘晨報》等內地體報道，有家屬早前發文，指他們於6月27日把14歲女兒交給「柯貞素質教育學校」訓練，學校不允許家長和孩子聯絡，老師發來的照片裡，女兒都是好端端，直至女兒於8月28日被送入院，學校才通知家屬，女兒已經遍體鱗傷，並得知女兒曾寄出3封信回家，惟家人一直沒有收到，相信全被校方截去。家屬又指，女兒學校的同學告訴他，女教官甚至讓女兒脫光衣服在地上爬。家屬指，女兒遭受教官體罰，「頭發綁在柱子上打頭、拖進太陽下暴曬……」、「她現在還在昏迷中。現在神志不清，眼睛看不到」。少女其後一直留院，至26日晚搶救無效死亡，死亡原因為腦部受創的問題，少女的父親表明，將聯合其他受害孩子家長，刑事起訴該教育學校的公司，讓相關責任人接受法律的制裁。