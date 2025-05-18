法式鵝肝如何變成中國縣城特產？｜中國新特產

中國產鵝肝性價比優越 安徽山東為主產地

「法式鵝肝」，使用的是肥肝（法語為 Foie gras ）。傳統上，由朗德鵝的鵝肝製作，這種鵝原產於法國南部的朗德省。

據內地媒體報道，中國的鵝肝產量已經佔到全球45%。 性價比是國產鵝肥肝得以發展的因素之一。根據淘寶發布的「隱藏土特產報告」，以單克價格計算，進口鵝肝平均每克0.87元（人民幣，下同），國產鵝肝平均每克0.52元；以一塊250克的鵝肝來計算，進口的要218元，而國產的則只要131元。 在國內，安徽省六安市的霍邱縣，以及山東省濰坊市的臨朐縣，都是鵝肝的主要產地。 山東臨朐，是中國最早引進朗德鵝的地方。1988年，臨朐的一間公司從法國引進了1萬只朗德鵝，當地的鵝肝產業由此起步。

此後，安徽霍邱縣的養殖戶，將朗德鵝從山東引入，朗德鵝又進一步落戶霍邱。 安徽霍邱縣：全國最大鵝肝生產加工基地 安徽霍邱縣位於大別山間，淮河中游南岸，這裏水系發達，農業、畜牧業的底蘊深厚。中國向全球出口的鵝肝中，有約一半就產自這裏。

安徽六安本身就有養鵝的基礎，當地高質素的「皖西白鵝」早已名聲在外，給當地帶來「白鵝之鄉」和「羽絨之都」的美譽。後來，當地養殖戶在2003年前後從山東引入法國的朗德鵝。 最早一批從山東引入朗德鵝苗的霍邱養殖戶胡建遠表示，「朗德鵝也很適應本地的自然條件，養殖的技術、需要的飼料和皖西白鵝也類似，所以養殖方面進展挺順利的。」

現時，霍邱的鵝肝產量佔全國三分一以上。「霍邱鵝肥肝」還被評為國家地理標誌證明商標，並被列入全國名特優新農產品目錄。 如今，霍邱成為全國最大的縣級鵝肝生產加工基地。據統計，當地有140多間朗德鵝養殖企業，全縣每年養殖加工朗德鵝400萬至500萬隻，生產鵝肥肝5,000噸以上，綜合年產值近20億元人民幣。 霍邱縣鵝肝生產企業還不斷創新，推出開袋即食的小克數品種，例如櫻桃鵝肝、冰淇淋鵝肝、紅酒鵝肝和清酒鵝肝等，解決許多顧客想食鵝肝又不會烹飪的難題。

鵝肝產業鏈帶動安徽霍邱致富 從種鵝繁育、養殖、填飼、屠宰、深加工到廢棄物綜合利用，20多年的時間，來自法國的大鵝，還帶動了當地數十億元規模的綜合產業鏈。

霍邱縣友喜食品有限公司負責人表示，公司許多工人都是當地農村女性。「公司創建後，為鄉鎮提供了100多個月收入在3,000到5,000元的崗位。而且每年工人都有春播假和秋收假，不會耽誤工人春種秋收。」 作為國家級貧困縣，2014年至2020年「摘帽」期間，霍邱縣累計脫貧7.3萬多戶近17萬人。 當地還與安徽省農科院、安徽農業大學、安徽科技院校等展開合作，成立企業技術研發中心，研究朗德鵝科學填飼、品種退化等問題。