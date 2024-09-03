法院凌晨3時裁決 柯文哲無條件獲釋

前台北市長柯文哲捲入京華城貪污案，遭台北地檢署聲請羈押禁見。台北地方法院周日晚8時開始審理，直至周一凌晨3時作出裁決，指柯文哲犯罪嫌疑不足，無保請回，當庭釋放。同案的北市前副市長彭振聲則裁定羈押禁見。台北地檢署稱，會針對法院對柯的裁定研擬抗告理由，將盡速提出抗告。柯獲釋後聲稱，直至今年3、4月才知道涉案的京華城地積比率，指檢察官檢走他的手機和電腦，再拿裡面的資料「作故仔」，扣押期間極盡壓迫和凌虐。

柯文哲涉案部分，北院指本案其中一個爭議點在於都委會在2021年9月9日的決議中，通過京華城建築項目外加20%的容積獎勵，使總容積率由560%提高至672%，客觀上是否合法，以及柯文哲是否明知違法而仍指示。北院認為，柯文哲並非都委會與會人員，無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業；他稱信賴形式上具專業且為多數票支持的都委會決議，以及具相關專業的彭振聲意見，並非沒有根據。