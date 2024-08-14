波羅的海天然氣管被撞穿　據報中方承認港貨船意外肇禍

位於愛沙尼亞和芬蘭之間、波羅的海一條長達77公里的重要天然氣管去年10月受損，芬蘭當局展開調查，發現事件與掛有香港旗幟的中國貨櫃船「Newnew Polar Bear(新新北極熊號)」有關；《南華早報》報道指中方承認該貨櫃船肇禍，但強調是意外事故。中國外交部未對報道作回應。
因強烈風暴造成
報道指北京已把調查結果向芬蘭和愛沙尼亞通報，兩國仍在就事件聯合進行刑事調查。消息人士表示，該份中文報告稱事故是因為強烈風暴造成，貨櫃船當時掛着香港旗幟，註冊船東是中國的「新新海運」（NewNew Shipping Line）航運公司。
據了解，該報告已分別在芬蘭、愛沙尼亞的政府部門間傳閱，但這項文件不能作為調查中的官方證據。不過，愛沙尼亞檢察官發言人表示，該文件並未送交檢察官辦公室，且在任何情況下，該文件「都不能作為愛沙尼亞刑事調查的證據」。芬蘭國家調查局表示調查仍在進行中。
「Newnew Polar Bear」去年10月懷疑在海底拖錨，期間劃破天然氣管道，令管道因漏氣須關閉，同時損壞了兩條電訊電纜；芬蘭警方及後發布海底留下拖痕的照片，相信是由一個重達6噸的大錨在海床上被拖曳造成，最後大錨撞上管道並斷開。社交媒體上流出「Newnew Polar Bear」停靠俄羅斯的照片，顯示缺少了一個錨。