波羅的海天然氣管被撞穿　據報中方承認港貨船意外肇禍

連接芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海海底天然氣管及通訊電纜受損，芬蘭早前披露正集中調查一艘懸掛香港區旗的貨櫃船「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear）有否涉事

位於愛沙尼亞和芬蘭之間、波羅的海一條長達77公里的重要天然氣管去年10月受損，芬蘭當局展開調查，發現事件與掛有香港旗幟的中國貨櫃船「Newnew Polar Bear(新新北極熊號)」有關；《南華早報》報道指中方承認該貨櫃船肇禍，但強調是意外事故。中國外交部未對報道作回應。

因強烈風暴造成

報道指北京已把調查結果向芬蘭和愛沙尼亞通報，兩國仍在就事件聯合進行刑事調查。消息人士表示，該份中文報告稱事故是因為強烈風暴造成，貨櫃船當時掛着香港旗幟，註冊船東是中國的「新新海運」（NewNew Shipping Line）航運公司。