波鞋藏針孔攝影機？無辜男遭2女屈「偷拍」 將起訴要求公開道歉

記者陳怡伶／綜合報導
本月11日晚上，大陸四川成都一名何姓男子搭乘地鐵回家時，突然被2名女子指控「球鞋藏鏡頭偷拍」，保安員當場把男子捉住，到站後又要求他靠牆站，並不允許觸碰波鞋。警方最後證實，波鞋並沒有裝攝錄鏡頭偷拍，只是鞋上的金屬裝飾反光造成誤會。經調解，其中一名女子對何男道歉。不過，何男認為道歉敷衍不能接受，將打算起訴兩人，要求公開道歉。
陸媒《大風新聞》報道，何男於本月11日晚上約9時與朋友聚餐完畢後，獨自乘搭地鐵回公司宿舍。期間，坐在遠處的兩名女子突然起身大聲指責他，「你是不是在偷拍！我懷疑你在用小型攝像頭偷拍！」並表示見到何男鞋子閃著綠光，懷疑他使用針孔攝錄機偷拍。
即場除鞋檢查
何男隨即被保安員捉住，並被迫脫鞋接受檢查。儘管有乘客靠近看時，表示其波鞋上根本沒有可以安裝攝錄鏡頭的地方，兩名女子依然不肯罷休。何男表示，在人來人往的車站月台，被眾多乘客用異樣的目光打量，令他非常難受，只能無奈地雙手放背後靠牆站著。
金屬扣反光造成誤會
由於雙方僵持不下，車站工作人員選擇報警處理，經過仔細檢查，警方認為是波鞋上的金屬扣反光造成誤會。何男表示，經過警員調解，只有其中一名女子敷衍地說了聲「帥哥，對不起」就轉身離開，另外一人甚至沒有道歉。他對此感到強烈不滿，準備起訴二人，希望有目擊者聯繫他以提供更多證據。
事件曝光後引起關注，有當時乘搭同一班車的目擊者施先生表示，兩名女子當時情緒激動，還拍下了影片，何男則是全程配合並保持克制和冷靜，何男也應女子要求脫了鞋，但是腳跟剛露出來，女子就叫何男不要動，說他在毀滅證據，「男生鞋子脫了一半，也沒法穿進去，很尷尬」。
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