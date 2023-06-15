波鞋藏針孔攝影機？無辜男遭2女屈「偷拍」 將起訴要求公開道歉

記者陳怡伶／綜合報導 本月11日晚上，大陸四川成都一名何姓男子搭乘地鐵回家時，突然被2名女子指控「球鞋藏鏡頭偷拍」，保安員當場把男子捉住，到站後又要求他靠牆站，並不允許觸碰波鞋。警方最後證實，波鞋並沒有裝攝錄鏡頭偷拍，只是鞋上的金屬裝飾反光造成誤會。經調解，其中一名女子對何男道歉。不過，何男認為道歉敷衍不能接受，將打算起訴兩人，要求公開道歉。 陸媒《大風新聞》報道，何男於本月11日晚上約9時與朋友聚餐完畢後，獨自乘搭地鐵回公司宿舍。期間，坐在遠處的兩名女子突然起身大聲指責他，「你是不是在偷拍！我懷疑你在用小型攝像頭偷拍！」並表示見到何男鞋子閃著綠光，懷疑他使用針孔攝錄機偷拍。

即場除鞋檢查 何男隨即被保安員捉住，並被迫脫鞋接受檢查。儘管有乘客靠近看時，表示其波鞋上根本沒有可以安裝攝錄鏡頭的地方，兩名女子依然不肯罷休。何男表示，在人來人往的車站月台，被眾多乘客用異樣的目光打量，令他非常難受，只能無奈地雙手放背後靠牆站著。