洗米華案｜周焯華被指涉操控8000億元非法投注　今午澳門初級法院開審

周焯華被指涉操控8000億元非法投注，今午初級法院開審。(資料圖片)

澳門太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)去年11月因涉嫌在中國境內，開設賭場而被澳門司警拘捕。其涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，今日(2日)下午2時45分在澳門初級法院開審。

多輛囚車在今午1時許抵達法院，相關被告的親友及澳門市民亦一早到法院輪候聽審。據悉因疫情關係，審判庭只能讓16人旁聽，故法院會開設一個房間直播庭上情況。

洗米華已羈押約8個月

案件合共21名被告，其中主腦周焯華由去年11月29日至今，已羈押約8個月。控罪指，周焯華涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博，包括在線上經營澳門賭場遊戲室等罪名，涉及非法投注的金額超過8,000億元。

浙江溫州檢察院去年11月26日，以涉嫌於內地開設賭場罪批准逮捕周焯華，澳門司警隨後配合拘捕行動，周焯華等人經超過14小時偵訊後，澳門刑庭法官接納檢方建議，對周焯華採取羈押強制措施，送往路環監獄。

罪名全部成立可判囚33年

澳門檢察院早前已表示，經初步調查，有充分迹象顯示該團夥成員，分別涉嫌觸犯澳門《刑法典》「參加犯罪集團罪」，最高可處10年徒刑；亦涉嫌觸犯該法典「領導犯罪集團罪」，最高可處12年徒刑。

另外他們也涉嫌觸犯《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的「清洗黑錢罪」，最高可處8年徒刑，以及《不法賭博》的「不法經營賭博罪」，最高可處3年徒刑。意味一旦上述罪名若全部成立，最高可判囚33年。