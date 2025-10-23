民進黨立委王世堅因在質詢時常「金句連發」而引發熱議。音樂人王搏日前以王世堅過往質詢影片為素材創作的歌曲《沒出息》爆紅兩岸。他受訪時說，想不到這首歌能激起這麼大的浪花，認為歌曲「魔性、洗腦、上頭」的特性能引起共鳴。 深刻感受「兩岸血脈相連」 根據傳媒報道，王搏在談及創作過程時透露，歌曲中「鄉音未改」、「為你留燈」等歌詞是在慕士塔格冰川前錄製完成的，他說「大美中國給了我靈感」。他還說，當看到台灣網民大量湧入評論區時，讓他更深刻感受到「兩岸情感相通、血脈相連」。

《沒出息》的原始素材來自2017年，當時是王世堅質詢時任台北市長柯文哲時的發言，「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬……你在哽咽甚麼……沒出息」。 國台辦發言人樂見兩岸民間互動 王搏還巧妙結合王世堅其他誇張片段改編，歌曲一出紅遍兩岸，甚至出現英文版和日文版。連王世堅本人都盛讚，網路世界實在太神奇，充滿生命力、創造力，人才、天才、鬼才都有，令他「嘆為觀止」。 這首神曲的魅力也傳至官方層面。國台辦發言人陳斌華日前在例行記者會上表示，不評論歌曲和影片人物，只評論現象，「我本人也看了很多版本的《沒出息》，兩岸網民的創造力確實讓人驚嘆」。他還稱，中方樂見這樣自然、有趣、快樂的兩岸民間互動交流。