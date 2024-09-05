洗衣機標錯價20分鐘爆賣4萬部　店家倒蝕3000萬懇求取消訂單(有片)

在講求明碼實價的營商環境，店家一旦標錯價，一般都會乾脆照價交易。不過，近日安徽一間電器店，卻因為誤標某款洗衣機價錢，以市價4到5折賣出，在20分鐘賣出4萬張訂單，計算後要倒蝕3,000萬人民幣(下同)，對店家堪稱「滅頂之災」，只好懇求買家取消交易並表明：「我們的損失難以承受，請給我們一線生機。」
綜合《北京晚報》等內地媒體報道，上月28日凌晨，安徽縣城一間6人小店，因為人員誤標價錢，在直播上以4至5折賣洗衣機，20分鐘就爆賣4萬張訂單，有部分買家甚至一口氣買下數十部洗衣機，下單總金額近4,000萬元，但洗衣機的貨價則總值7,000萬元。
店家：短短的20分鐘 比一輩子還長
經店家計算後，將要倒蝕3,000萬元，可謂「血本無歸」，隨即出面拍片承認對活動規則理解的偏差，導致全店洗衣機產品遠低於市場價，當發現時已過去了20分鐘，女店家形容，短短的20分鐘，對他們來說比一輩子還長，並指：「我們的損失難以承受，請給我們一線生機。」希望買家們能夠理解，接受退款，「我們真的快撐不住了。」最後更作90度鞠躬致歉。
據《紅星新聞》報道，不少買家都同情諒解，貼出退單截圖，不過也有一些消費者並不買賬，認為商家自己操作失誤，就該承擔後果，甚至有人開始轉賣洗衣機訂單圖利。對此，績溪縣市場監督管理局工作人員回應，相關部門已進行調查。至於店家亦於周二(3日)公告，再次為事件致歉，並提出解決方案，包括對受影響顧客發放現金紅包及100元無門檻優惠券，希望與買家妥善解決問題。