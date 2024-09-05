洗衣機標錯價20分鐘爆賣4萬部　店家倒蝕3000萬懇求取消訂單(有片)

在講求明碼實價的營商環境，店家一旦標錯價，一般都會乾脆照價交易。不過，近日安徽一間電器店，卻因為誤標某款洗衣機價錢，以市價4到5折賣出，在20分鐘賣出4萬張訂單，計算後要倒蝕3,000萬人民幣(下同)，對店家堪稱「滅頂之災」，只好懇求買家取消交易並表明：「我們的損失難以承受，請給我們一線生機。」

綜合《北京晚報》等內地媒體報道，上月28日凌晨，安徽縣城一間6人小店，因為人員誤標價錢，在直播上以4至5折賣洗衣機，20分鐘就爆賣4萬張訂單，有部分買家甚至一口氣買下數十部洗衣機，下單總金額近4,000萬元，但洗衣機的貨價則總值7,000萬元。