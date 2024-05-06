洗衣液品牌「藍月亮」母親節宣傳文案遭炎上　網批：充斥性別固化及暗示！

中國知名洗衣精品牌「藍月亮」，曾找來台灣男神彭于晏和中國超模劉雯代言，近日母親節宣傳文案卻惹來性別歧視爭議，不只廣告上全是女性做家務剪影，包裝還印上「媽媽您先用」，讓網友大酸「真孝順」！

網批：充斥性別固化及暗示！ 綜合中國媒體報導，該宣傳以「了不起的未來洗衣科技，讓媽媽洗衣更輕鬆、更省力、更省心」為核心訊息，在產品包裝及廣告視覺中使用女性從事家務勞動的場景圖像，其中「媽媽您先用」的標注，更引發一票網友的不適與批評，認為其固化了性別角色，暗示洗衣是母親的專屬職責。 網友紛紛在相關新聞評論區留言吐槽，「做家務不只是女性的責任，男女都要做家務」、「這是怎麼想出來的神文案」、「媽媽活該洗一輩子的衣服是吧」、「真孝順…給母親買洗衣液」、「告訴母親家務永遠是你優先」、「父親節的時候記得出一套爸爸您先用」。