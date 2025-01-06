洛陽廿四孝老公9個月搭933次地鐵　獲贈電動車代步(有片)

綜合《封面新聞》等內地媒體報道，洛陽市軌道交通集團去年12月31日在洛陽地鐵2號線龍門高鐵站舉辦一場跨年活動，並頒發2024「綠色出行聯盟」全年大獎。任職廚師的28歲男子仝凱，已婚並育有一名1歲的女兒，平時上落班都會乘坐地鐵。但擔心妻子獨自在家照顧孩子，未能好好吃飯，便每天下午抽空坐地鐵回家煮飯給妻子吃。仝凱基本每天就要乘坐4趟地鐵，9個月就坐地鐵933次，因此獲得「2024出行達人」大獎，活動結束後，隨即赴指定車行選了一輛價值約3萬多元人民幣的粉色電動汽車帶回家。

網民：為鼓勵綠色出行 損失一個大客戶

仝凱表示，原先有輛汽車，但因為塞堵、找不到車位停泊等問題，後來索性把車賣了換成摩哆，不料但冬天騎電單車亦很冷。2021年洛陽地鐵1號線開通後，仝凱發現乘坐地鐵最方便，於是把電單車也賣掉。不過，仝凱表示，即使有了新車，平常上班還是會繼續選擇地鐵出行，但強調這輛車來得很及時：「孩子慢慢大了，休息時間我可以開車帶家人多在洛陽轉轉」。

仝凱的愛妻表現獲大批網民激讚：「好老公都是一致的心疼老婆」、「愛老婆會發達」，不過亦有網民對地鐵公司獎電動汽車的舉動難以理解：「難道不是應該送他點地鐵免費乘車次數？」、「不如贈十年免費乘坐卡，所以為甚麽要獎勵一輛車？就因為地鐵坐的多？好迷惑」、「能理解地鐵公司送車是為了鼓勵綠色出行，但是這樣豈不是損失了一個『大客戶』麽」。