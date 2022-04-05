洛陽晨運客偷摘珍貴綠牡丹 盛傳一株值10萬

河南洛陽王城公園內珍貴的綠色牡丹「春柳」近日含苞待放，但有遊客發現，其中一株春柳原有的兩個花苞突然只剩下一個，「10萬元(人民幣，下同)一株的綠牡丹……那5萬誰給弄走了？」
園方將監控交警方調查
河南廣播電視台「大象新聞」今日引述王城公園工作人員稱，一名晨運男子周日早上6時左右經過該株綠牡丹時，「手很快摘了一下」，相關監控片段已交予警方調查。該工作人員又表示，春柳「不值10萬塊錢……只是品種比較珍貴」，但由於人氣較高，園方已加裝兩部閉路電視全方位監控，保安亦24小時在場看守。
酷似西生菜成網紅 價錢「沒那麼貴」
春柳是人工培育品種，花期長達20天，而一般牡丹只有5至7天；初開時呈碧綠色，盛開時呈3層漸進綠、粉色，有時則為白色。由於春柳成活率不高，而且一株只開一兩朵花，盛傳價格高達10萬元。不過，洛陽牡丹協會秘書長武全旭表示，「沒那麼貴」，一株苗只需約200元，最貴不超過380元，為普通品種的2至3倍價格。
洛陽王城公園十多年前引入春柳，至前年因有網民發現園內酷似西生菜的春柳有專人看守，且保安直言是「鎮園之寶」，令春柳頓成「網紅」，吸引大批遊客慕名前去觀賞、打卡，還有網絡主播去做直播。目前該園種有10株春柳，工作人員透露，購入價為每株100元。