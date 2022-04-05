洛陽晨運客偷摘珍貴綠牡丹 盛傳一株值10萬

河南洛陽王城公園內珍貴的綠色牡丹「春柳」近日含苞待放，但有遊客發現，其中一株春柳原有的兩個花苞突然只剩下一個，「10萬元(人民幣，下同)一株的綠牡丹……那5萬誰給弄走了？」

園方將監控交警方調查

河南廣播電視台「大象新聞」今日引述王城公園工作人員稱，一名晨運男子周日早上6時左右經過該株綠牡丹時，「手很快摘了一下」，相關監控片段已交予警方調查。該工作人員又表示，春柳「不值10萬塊錢……只是品種比較珍貴」，但由於人氣較高，園方已加裝兩部閉路電視全方位監控，保安亦24小時在場看守。