洞庭湖決堤｜淹沒面積達6720個足球場 封堵每小時僅4米

湖南岳陽華容縣一處洞庭湖大堤日前發生潰堤，決口長226米，截至7日零時，已封堵約34米，平均每小時僅4米左右。最新衛星照對比曝光，淹沒近48平方公里相當於「6,720個足球場」大。

國家陸地觀測衛星數據中心6日下午發布一組衛星影像，分別是決堤前5日下午13時與決堤後6日上午9時，明顯看得出湖水已淹沒大片陸地，其中土黃色區域即為決堤後洪水覆蓋的區域，最長處約13公里，最寬處約5公里。

淹沒面積47.64平方公里

另外據5月25日13時、7月5日13時、7月6日9時的對比影像，顯示了洞庭湖近期在上游支流洪水不斷湧入後，水面面積不斷擴大的過程，以及決堤後洪水覆蓋村莊情況。

據湖南省防汛抗旱指揮部辦公室通報，截至6日12時許，岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防堤壩決口寬約226米，垸內平均水深約5米，淹沒面積47.64平方公里（佔團洲垸總面積的92.5%，該垸安全區暫未被淹），洞庭湖與垸內水位落差約0.10米。