洞庭湖決堤｜淹沒面積達6720個足球場　封堵每小時僅4米

湖南岳陽華容縣一處洞庭湖大堤日前發生潰堤，決口長226米，截至7日零時，已封堵約34米，平均每小時僅4米左右。最新衛星照對比曝光，淹沒近48平方公里相當於「6,720個足球場」大。
國家陸地觀測衛星數據中心6日下午發布一組衛星影像，分別是決堤前5日下午13時與決堤後6日上午9時，明顯看得出湖水已淹沒大片陸地，其中土黃色區域即為決堤後洪水覆蓋的區域，最長處約13公里，最寬處約5公里。
淹沒面積47.64平方公里
另外據5月25日13時、7月5日13時、7月6日9時的對比影像，顯示了洞庭湖近期在上游支流洪水不斷湧入後，水面面積不斷擴大的過程，以及決堤後洪水覆蓋村莊情況。
據湖南省防汛抗旱指揮部辦公室通報，截至6日12時許，岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防堤壩決口寬約226米，垸內平均水深約5米，淹沒面積47.64平方公里（佔團洲垸總面積的92.5%，該垸安全區暫未被淹），洞庭湖與垸內水位落差約0.10米。
決堤口寬度一開始約10米
《湖南日報》記者從現場多個資訊源獲悉，截至7月7日零時，團洲垸潰口已通過搶築裹頭、雙向「進佔」等方式，封堵了34米左右，當前平均封堵進度為每小時約4米左右。
現場決堤口兩端裹頭已搶築完成，一艘裝滿碎石的大船正在往決堤口灌注石料，現場採用碎石和塊石聯合填埋的方式，加快封堵進度。雖是午夜時分，大堤上一輛輛滿載物料的運輸車仍源源不斷地開往決堤口，為決口封堵提供物料。
據悉該處大堤於5日16時許發生滑坡堤面塌陷，大量湖水從塌陷處溢出流速相當快，至17時48分左右，緊急封堵失敗後堤壩決堤，決堤口寬度一開始約10米，隨後不斷擴大。
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