洪都拉斯與台斷交 中洪建交互派大使

中美洲國家洪都拉斯昨終與台灣斷交，結束82年的外交關係。在北京，外交部長秦剛與到訪的洪都拉斯外長雷納會談後，雙方簽署中洪建交公報，正式互相承認並建立大使級外交關係。洪都拉斯表明，世上只有一個中國，承諾並恪守一中原則，不再與台灣有任何官方關係。

北京與洪都拉斯簽署建交文件之前，率先發聲明斷絕與台灣的外交關係，表明只會承認中華人民共和國代表全中國唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。秦剛讚揚洪都拉斯與世界上181個國家站在一起，是順應時代潮流的正確選擇，是人心所向，大勢所趨。中方願與洪方加強各領域合作，造福兩國人民，並歡迎洪國總統卡斯特羅盡早訪華。

台方得知洪都拉斯搶先斷交後，蔡英文總統昨以錄影方式，表明與洪都拉斯斷交，稱台方以前瞻、務實做法發展邦誼，不會與北京進行無意義的金錢外交競爭。她又強調北京不斷打壓台灣參與國際事務，無法減損台灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。

