流失近80年　美國博物館向中方歸還戰國時代帛書

國家文物局在中國駐美國大使館接收美國史密森學會國立亞洲藝術博物館歸還的「子彈庫帛書」《五行令》和《攻守佔》。綜合新華社和央視新聞報道，文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權在視頻致辭中指出，帛書回歸後，將在文物原生環境中得到更加全面、系統保護和研究，讓文物價值得到更加準確、完整理解和闡釋。
中國駐美大使謝鋒在致辭中表示，流失海外的中國文物因民族弱亂而遠離故土，正隨著民族復興而踏上歸途。子彈庫帛書的回歸，是中國人民和世界人民的一件文化盛事，也是中美文化遺產保護合作的又一次成功實踐，為增進中美人文交流和兩國人民友誼注入正能量，也對國際合作追索返還文物、守護人類文明成果具有示範意義。
國立亞洲藝術博物館館長魯賓遜在交接儀式上說，此次返還是一項深思熟慮的決定。返還協議為亞洲藝術博物館開闢新的研究途徑。在過去幾個月中，博物館與中國合作伙伴進行了富有成效的對話，有望面向未來開展合作。
目前已知唯一戰國帛書 1942年被盜掘出土
1942年，帛書在長沙子彈庫一座楚墓中被盜掘出土，因此稱為「子彈庫帛書」，它是目前已知唯一的戰國帛書，也是迄今發現的中國最早的帛書。被盜掘出土後幾經輾轉，1946年非法流失美國。子彈庫帛書對於中國古文字、古文獻研究以及學術史、思想史研究具有不可替代的重要價值。
子彈庫帛書分三卷，字數超過900字。此次回歸的《五行令》和《攻守佔》為子彈庫帛書第二卷、第三卷。
原文刊登於 香港電台