流失近80年　美國博物館向中方歸還戰國時代帛書

國家文物局在中國駐美國大使館接收美國史密森學會國立亞洲藝術博物館歸還的「子彈庫帛書」《五行令》和《攻守佔》。綜合新華社和央視新聞報道，文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權在視頻致辭中指出，帛書回歸後，將在文物原生環境中得到更加全面、系統保護和研究，讓文物價值得到更加準確、完整理解和闡釋。

中國駐美大使謝鋒在致辭中表示，流失海外的中國文物因民族弱亂而遠離故土，正隨著民族復興而踏上歸途。子彈庫帛書的回歸，是中國人民和世界人民的一件文化盛事，也是中美文化遺產保護合作的又一次成功實踐，為增進中美人文交流和兩國人民友誼注入正能量，也對國際合作追索返還文物、守護人類文明成果具有示範意義。