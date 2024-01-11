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2024-01-11 11:15:46

流感｜內地繼甲流之後乙流病例亦升高　醫生：無需搶購抗病「神藥」

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流感｜繼甲流之後內地乙流病例亦升高　醫生：無需搶購抗病「神藥」

內地繼甲型流感（內地稱A流）之後，又進入乙型流感（內地稱B流）高峰。最新一週監測數據顯示，內地北方流感病例中，有將近一半都是乙型流感。

「孩子A流剛好、又中招B流」、「原以為A流已經很兇猛了，沒想到B流更兇」，據上海《澎湃新聞》報道，繼甲型流感後，近期內地乙型流感患者明顯增多。

南方乙流佔比為26.4%

國家流感中心4日發布最新一期「流感監測周報」顯示，之前佔據傳播優勢的甲流「H3N2毒株」比例大幅下降，乙流毒株佔比則大幅上升，南方的乙型流感佔比為26.4%，北方的監測資料則高達47.3%。

上海交通大學醫學院醫師錢莉玲7日表示，過去兩周，到其醫院求診的乙型流感病人明顯上升。

「充足睡眠，足夠休息」才是最好藥物

錢莉玲指出，甲流與乙流症狀相似，也是高燒、畏寒、喉嚨痛、咳嗽、全身肌肉痠痛等，體溫可以在數小時到24小時內升至高峰，達到39至40℃甚至更高。二者病程大多也在5至7天，一般甲流的傳播性較強，但乙型流感的症狀會相對輕微一些。兩種流感的預防與治療也一樣。

對於內地坊間指出，奧司他韋（特敏福）、瑪巴洛沙韋（速福達）是抗流感神藥，部份民眾會自行網購使用。錢莉玲提醒，這些藥物都要醫生指示才可使用，而且也要一定時間才可起作用。錢莉玲強調，一般人感染流感，先接受針對性治療，例如退燒藥便足夠，「充足睡眠，足夠休息」才是最好預防和治療流感的藥物。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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