流浪地球2分析｜震驚13億人！電影4大黑科技靈感都是中國製造？

《流浪地球2 》｜步履式挖掘機 全球只有5個國家可造 《流浪地球2》講述「太陽危機」後，人類面對各種宇宙災難，如何一步步走向團結，最終啟動「流浪地球」計劃。影片中很多黑科技裝備並不是特效，而是根據國產尖端裝備設計改造的。 例如電影中出現的地月基地機械設備，好像「鋼鐵螳螂」一般，充滿科技感。 這些設備就是現實中的步履式挖掘機，這種挖掘機可以產生56種動作變形，上到山地林地、下至溝壑沼澤，它都「如履平地」；它還能適應各種極限溫度，高至50度、低至零下40度，都能正常作業。

這款挖掘機出自中國工程機械行業的龍頭企業——徐工集團，它是中國最大，也是世界工程機械行業前10企業之一，強勁實力令中國躋身全球五大建造此款裝備的國家。 在《流浪地球2》中，徐工集團投入40多款設備、400多套部件及道具、60多套三維模型，在設備、塗裝等方面協助拍攝。 《流浪地球2 》｜外骨骼機械人 航天醫療消防都用到 《流浪地球2》中多次出現外骨骼機械人，其實類似的設備，已經廣泛應用在航天、醫療、消防、物流等各個領域。