浙江司機投訴暴力執法反遭鎖喉　涉事交警被停職查辦

浙江樂清市近日傳出有交警值勤時與司機爆發衝突，交警疑使出鎖喉功暴力執法，還質問「暴不暴？」，影片在網上瘋傳。樂清市公安局對此表示，已將當事交警停職並展開調查。
「還暴不暴？暴不暴？」
根據《奔流新聞》等內媒，網上近日流傳一段交警鎖喉男子暴力執法的影片。影片顯示，畫面中出現多名身穿交警制服的人，拍攝影片的男子激動喊着「警察暴力執法」。隨即，一名男交警上前對影片拍攝者鎖喉，並連聲質問：「警察暴力執法是吧？」「還暴不暴？暴不暴？」被鎖喉的男子面部表情痛苦。
報道稱，經多方證實，影片中的交警隸屬於浙江省樂清市公安局交警大隊北白象交警中隊。
房車涉多次違法未處理
樂清市公安局22日發布通報稱，針對網傳「樂清交警暴力執法」一事，樂清市公安局高度重視，組織督察、紀檢等部門開展核查。
經初查，5月21日10時20分許，北白象交警中隊在北環南路開展交通秩序整治工作，查獲一輛多次違法未處理的房車。執勤民警在糾違過程中，與司機發生衝突，並出現不當行為。樂清市公安局於21日晚間已對當事民警採取停止執行職務措施，並展開調查工作。後續將根據調查結果，依法依紀作出處理。
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