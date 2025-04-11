浙江司機疑失神連人帶車衝落高架橋　奇蹟無大礙（有片）

浙江慈溪一輛貨車疑因司機恍神，從高架橋上預留出口處失控衝出，整輛車瞬間猛砸橋下道路，幸好無人車經過，司機送醫並無大礙，事發瞬間監控曝光，讓人看得冷汗直流。

墜落在綠化帶

網傳多段事故過程影片，一輛紅色大貨車原本行駛在高架橋上最右側車道，卻突然偏離開進前方預留匝道，先是衝過隔離樁，又撞破水泥護欄，連人帶車從高架上墜落，不只車上貨物散落一地，還伴隨一陣陣塵土。

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，車禍發生在10日上午，多名網友在社交平台發布影片，稱一輛紅色的貨車從高架橋上墜落，畫面中能清楚看到貨車翻落橋下四輪朝天，所幸墜落的位置在綠化帶，沒有形成二次事故。