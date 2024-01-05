浙江大媽頭暈乏力心慌急就診　揭每周拔罐放血200毫升致重度貧血

不少老一輩人相信拔罐放血可以養生，浙江溫州一名大媽日前因臉色發白、頭暈乏力就診，醫生詢問之下才知她每周堅持去拔罐放血200毫升，時間長達2年之久，導致大媽重度貧血得住院治療。

認為溫州人體熱濕氣重

據《極目新聞》報道，金姓大媽平日很注重養生，認為溫州人體熱濕氣重，拔罐可以祛濕、瀉熱，於是2年前開始在養生館拔罐放血治療，拔罐之後，看着身上紫黑的印記，技師都說她的濕氣很重，金大媽深信不疑，為此經常去接受「治療」。最近半年，更是增加到每周去拔兩次罐，每次拔罐，技師都會給她放血，每一次都要放上200毫升左右的血，也就是一周要放將近1瓶礦泉水的血。

日前金大媽身體出了狀況，不只身上皮膚毛細血管受損，還出現了臉色發白、頭暈、乏力、心慌、氣短等症狀，赴醫院就診檢驗，赫然發現，金大媽血色素低得驚人，已經達到重度貧血。