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2024-01-05 09:45:48

浙江大媽頭暈乏力心慌急就診　揭每周拔罐放血200毫升致重度貧血

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浙江大媽頭暈乏力心慌急就診　揭每周拔罐放血200毫升致重度貧血

不少老一輩人相信拔罐放血可以養生，浙江溫州一名大媽日前因臉色發白、頭暈乏力就診，醫生詢問之下才知她每周堅持去拔罐放血200毫升，時間長達2年之久，導致大媽重度貧血得住院治療。

認為溫州人體熱濕氣重

據《極目新聞》報道，金姓大媽平日很注重養生，認為溫州人體熱濕氣重，拔罐可以祛濕、瀉熱，於是2年前開始在養生館拔罐放血治療，拔罐之後，看着身上紫黑的印記，技師都說她的濕氣很重，金大媽深信不疑，為此經常去接受「治療」。最近半年，更是增加到每周去拔兩次罐，每次拔罐，技師都會給她放血，每一次都要放上200毫升左右的血，也就是一周要放將近1瓶礦泉水的血。

日前金大媽身體出了狀況，不只身上皮膚毛細血管受損，還出現了臉色發白、頭暈、乏力、心慌、氣短等症狀，赴醫院就診檢驗，赫然發現，金大媽血色素低得驚人，已經達到重度貧血。

刺激免疫系統來增加局部發炎反應

醫生分析，金大媽持續拔血罐2年，每次都被挑破皮膚，吸走一定量的血液，而近半年又增加了拔罐次數，出血量增加到200毫升，形成了慢性失血。幸好經過該院血液化療科治療，貧血症狀得到明顯改善，近日已康復出院。

據悉，放血拔罐又稱刺絡拔罐，是藉由拔罐真空抽吸加強放血時放出血液的量，是一種結合放血及拔罐的治療，藉由微血管破裂，組織循環再生，刺激免疫系統來增加局部發炎反應、促進體內淋巴循環，達到疏通經絡、行氣活血等目的。醫師提醒，並非人人適合放血拔罐，患有慢性病、貧血等疾病的患者，應在醫生的建議下進行拔罐，以免加重病情。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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