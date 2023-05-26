浙江夫婦結婚6年沒孩子　求醫驗DNA揭丈夫原來「不是男人」

記者李宗芳／綜合報道 浙江溫州一對夫妻結婚6年來，一直未能迎來自己的孩子，他們決定共赴溫醫大附一院生殖醫學中心就診，進行孕前檢查，卻驚訝地發現丈夫染色體結果是「46，XX」，竟然「不是男人」，醫生解釋是患有性反轉綜合症，即性別發育異常的遺傳性疾病，精液中沒有精子，吃藥治療都無法逆轉。 據《北晚在線》報道，經過詳細的問診，醫生發現林女士的丈夫楊先生平時除了加班，日常生活很規律，夫妻生活方面都正常。但楊先生的精液分析結果卻是令夫妻倆大吃一驚，「精液裏竟然沒有精子」。

臨床上稱為「性反轉綜合症」 根據這一結果，醫生安排了更加詳細的檢查，進一步發現，檢測AZF基因（位於Y染色體，控制精子生成的基因）發現全部缺失，同時促卵泡激素（FSH）很高，男性生殖器官發育卻基本正常。染色體結果是「46，XX」。 即楊先生雖然具有男性第一性徵（輸精管、精囊、附睾、陰莖）、第二性徵（鬍鬚、喉結等），但是染色體核型卻為女性核型「46，XX」，從遺傳學角度講，這就意味著楊先生「並不是男人」，醫生解釋，此在臨床上稱為「性反轉綜合症」。