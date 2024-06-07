浙江女堅拒上司陪睡要求　被迫辭職下爆料：兩個同事已被他睡了

內地一名女子近日爆料，自己的主管不斷藉由飯局、出差來暗示她想發生性關係。她明確拒絕「潛規則」後竟被踢出工作群組。更扯的是，該名主管辯稱自己「喝多了」並說這些發言「不嚴重」。

據《紅星新聞》等內媒，浙江杭州某外企外派南通的女員工王女士爆料，近日遭上司楊先生性騷擾。根據王女曝光的截圖，楊男多次傳送邀約訊息，包括「撇除同事們，妳跟我吃飯行不」、「妳能陪我嗎？假如出去的話」、「妳陪我出個差，後面的事相信妳懂的，OK？妳看行不」。他甚至要求王女「別啥話都跟同事說」。

「那天我跟客戶喝酒喝多了」

王女明確拒絕後，楊男變本加厲開始威脅，傳訊息稱「妳好好想想再回答」、「妳要學會聰明，要不然妳就回家，不要出來上班」、「明天自己辭職吧」。

截圖曝光後，王男告訴媒體：「那天我跟客戶喝酒喝多了，說了幾句話也不嚴重，實際上從來也沒發生過這些行為，她現在拒絕跟我溝通，我是誠摯地在向她道歉，她不接受嘛」。楊男還反控對方將這件事告訴他的妻子，影響家庭和諧。