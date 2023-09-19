浙江女大學生帶朋友去陌生人婚宴「充場面」　俾人民幣100元「人情」被網民嫌少

內地浙江一名女大生，在網路上分享和朋友一起去陌生人的喜酒「蹭吃」的經驗，兩人包了100元人民幣的紅包，不過卻遭到網友質疑，這樣的禮金實在是太少。女大生表示，自己載一個月前，突然很想去吃喜酒，於是便在交易網站上刊登了公告，詢問有沒有可以「蹭吃」的喜酒，並附註「可以包紅包參加，不吵不鬧、安靜吃飯，幫忙撐場面，吃完就走」。幾天後，她竟然真的收到邀約，有新娘傳訊息給她，表示3天後將舉行婚禮，但是原本要出席的朋友有些不克到場，想補充點人氣，詢問她和朋友是否能以「新認識的朋友 」的身份到場。

婚宴禮盒：喜糖、蜂蜜、蜜棗和煙

女大生敘述，當下自己感到夢想成真了，覺得很興奮，但因為不了解當地包結婚禮金的習俗，但又不希望「白吃白喝」，於是事先有向新娘詢問，對方則表示不需要給禮金「我也不收禮金什麼的，就是那桌訂了，放着也空。」於是當天，女大生和朋友兩人，便前往婚宴地點，女大生回憶，婚禮現場的氣氛很好，雖然以前也參加過婚宴，但這是自己第一次直觀地感受到這麼隆重的場景，看到新娘的父親把她的手交給新郎那一刻，心情很複雜「看到別人能幸福，還是很感動的。」除此之外，兩人在婚禮結束後，還收到了禮盒，包含喜糖、一瓶蜂蜜、一盒蜜棗和一包菸。不過她將經驗分享在網路上後，遭到部分網友質疑她們包的禮金太少，對此女大生則回應，因為兩人是學生，拿不出太多錢，但又不好意思不給，才會選擇一人包了100元人民幣的紅包。

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