浙江女大學生4年戶口每月多1000元神秘匯款　畢業後真相令人驚訝

大陸浙江海寧一名女大生，發現自己的銀行帳戶，每個月都會收到一筆1000元人民幣的匯款，在學四年來從未間斷，等到畢業後，她下定決心要找出這位善心人士，幾經周折後，才發現是原來是自己高中同學的爸爸，讓她瞬間淚目。

資助人竟為高中同學爸爸

該名吳姓女大生從小家境貧困，爸爸在她3個月大時就發生車禍去世，母親天天以淚洗面，導致雙耳失聰，因此她知道讀書是唯一可以出人頭地的機會，求學過程中成績都名列前茅，最終在2019年考進了蘭州大學。不過從她念大學後，每個月銀行帳戶都會收到1000元人民幣的匯款，除了轉帳人姓名外，她無法得知其他資訊，四年過後，吳女成功畢業，她決定找出這位默默資助她的好心人，經過一番努力後，她終於取得了資助者的聯繫方式。

沒想到真相令她相當驚訝，原來這名男子，是自己高中同學的爸爸，當時聽說了她家境不好的事後，他們一家便決定每個月提供一筆錢給自己念書，一直沒表明身分，也是不想給她造成壓力。最後女大生和同學的爸爸見了面，遞上了親手寫的感謝信，並向他告知自己因為優秀的在學成績，獲得了保送復旦大學研究所的資格，2人也在分別前交換了聯繫方式，男子還特別囑咐，如果唸研究所期間遇到經濟困難，一定要開口告知。

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