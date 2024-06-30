浙江女拍拖一周獲「送樓」　簽約後「男友」失蹤揭售樓騙局

浙江湖州一名女主播日前出面控訴，交往一周的男友以「送樓」為由，誘導其買下一間房，不料還貸款時對方卻人間蒸發，這才發現疑似中了「售樓騙局」，男友付的首期實為房產開發商墊付。
發展商被指墊付首期
據《小強熱線》報道，去年7月份，曹女在直播間透過「刷禮物」和男友認識，兩人才交往一個星期，對方就提出要送她一層樓，聲稱除了首期，後面貸款也是他來支付，保證3年內還清。她聽了十分開心便隨男友到了某樓盤，並以自己的名義貸款買了一間總價約97萬元人民幣（約104萬港元）的房子。
然而除了男方轉給自己的首期18萬元人民幣（約19.3萬港元），非但一分錢貸款沒還，還向她借錢好幾萬，甚至最後搞失聯。事後曹女發現，首期並非「男友」的錢，而是由房產發展商支付。
簽約價遠高於實價
原來「男友」是該房產開展商的二級銷售代理，曹女指控當初自己簽的合約價是每平方米1萬元人民幣（約1.07萬港元），但這間房實價為8,000元人民幣（約8.596港元），她向銀行貸款的78萬元人民幣（約83.8萬港元）就是全部房價，所謂「首期」只是走了一個過場。
對此，涉事房產發展商否認設下售樓陷阱，是曹女「男友」聲稱要把「佣金」用於給女朋友買房，基於人情關係才將18萬元人民幣轉入曹女帳戶。曹女表示目前自己要租房還有生活開支，已經無力償還房貸，至於曹女提出的退房訴求，開發商表示可以協商。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章