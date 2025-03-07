浙江女為求賣出單位加碼獎勵　吸引200名經紀登門逼爆

杭州一間公寓，6日被人潮擠爆，原來是有200名經紀同時上門看房。屋主楊女士解釋，自己急着賣樓，因此廣邀附近所有經紀到家裡看看，若在7天內成交還有優厚獎金。

近2000呎值約700萬

據《大象新聞》等內媒綜合報道，屋主楊女士的房子，位於風景秀麗的餘杭區，面積足足有177.77平方米（約1,912平方呎），售價696萬人民幣（約746萬港元）。雖然價格不菲，但楊女士為求儘快脫手，也是下了血本。

她不僅召集了周邊三五公里內的所有房仲，還特意發布了告示：「7天內成交者，獎勵18,888元（約2.02萬港元）；15天內成交者，也有10,888元（約1.17萬港元）的獎勵！」經紀們紛紛稱讚，這手筆簡直比過年派利是還大方。

看房當天，楊女士家中熱鬧非凡，200名經紀浩浩蕩蕩到場，每個人手拿資料，興致勃勃地到各個空間參觀。屋主楊女士更是熱情到不行，一邊比畫一邊介紹，還擺放了茶水點心招待。