浙江女稱職業伴娘「又食又拎」拒找數　網民：難怪要租賃

浙江的葉小姐與朋友一起兼職當伴娘，與新娘約好先付定金，婚禮結束後再付尾款，誰知新娘過後竟指兩名伴娘「連吃帶拿」拒絕付尾款。這一新聞引來不少內地網友吐槽，認為新娘的做法有問題。

據內媒《極目新聞》10月31日報道，近日，浙江省寧波的葉小姐和朋友一起兼職當伴娘，與新娘協商好兩人當伴娘一天的費用是800元人民幣（約874港元），新娘預付了200元人民幣（約218港元）訂金，稱婚宴結束後再付尾款。

一天費用為800元人民幣

令葉小姐驚訝的是，新娘在婚宴結束後以沒帶手機為由未付尾款，且接下來的3天不回覆她訊息。10月24日，該新娘向葉小姐表示不會付她們尾款。

據報道，葉小姐提供的聊天記錄顯示，新娘認為當天她已負責兩位伴娘的三餐，一桌酒席就要七八千人民幣（約7,645至8,737港元），伴娘服和紅包禮品也都讓她們拿走，其中一位伴娘在婚禮活動上拿了價值300元人民幣（約328港元）的玩偶，因此不願再付尾款。